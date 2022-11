OTSEBLOGI | Zelenskõi: stabiliseerivad elektri väljalülitamised jätkuvad Ukraina üheksas regioonis

„Praeguse hetke seisuga võime aru anda, et kõigi tarbijate jaoks Ukrainas on juba taastatud tehniline võimalus veega varustamiseks. Enamiku jaoks ka tehniline võimalus elektriga varustamiseks. Stabiliseerivad väljalülitamised jätkuvad Ukraina üheksas regioonis. Energeetikud ja kohalikud võimud teevad kõik, et kahandada väljalülitamiste aega,“ ütles Zelenskõi.