OTSEBLOGI | Zelenskõi: millest Venemaaga läbi rääkida, kui nad ründavad meid 54 raketiga poole päeva jooksul?

Zelenskõi ütles, et Venemaa võimud lihtsalt valetavad selle asemel, et minna diplomaatilist teed. Seetõttu ei saa mingeid läbirääkimisi Kremliga olla.

„Eile ütlesid nad meile, et tahavad sõja peatada, ja täna ründasid meid 54 raketiga. Kas nad on hullumeelsed, kas nad on haiged? Millest nendega rääkida, kui nad ründavad meid 54 raketiga poole päeva jooksul? Nad nagu elaksid teisel planeedil,“ lausus Zelenskõi.

Zelenskõi rõhutas, et Venemaaga ei tule mingeid kompromisse, Ukrainal on vaja ainult täielikku võitu.

„See ei ole kompromissi küsimus. Loomulikult ainult võit! Aga nad peavad astuma samme tagasi, järele andma. Nad võivad oodata, kuni me vabastame okupatsioonist kõik meie territooriumid. Me kaotame palju inimesi ja nemad kaotavad palju inimesi. Ja see on tragöödia. Sest nad võivad taganeda meie piiride taha. Ja kõik... ja siis võivad nad öelda: otsime mitte kompromissi, vaid mingit lahendust, kuidas elada lähimad sada aastat,“ selgitas Zelenskõi.