OTSEBLOGI | Venemaa võib hakata Ukrainale lööke andma Iraani ballistiliste rakettidega, mida alla tulistada ei saa

„Sedatüüpi rakett on ohtlikum kui teised, millega on Venemaa juba varem Ukrainale tuld andnud. Ballistiliste rakettide vastu ei ole meil kahjuks kaitset. See on ballistika, see lendab faktiliselt kosmosest, lendab tohutu kiirusega alla. Alla tulistada on neid faktiliselt ebareaalne, aga vastu tegutseda saab,“ ütles Ihnat. „Parim viis on hävitada need seal, kust neid välja lastakse. Nende rakettide lennuulatus on 300 kuni 700 kilomeetrit. Seega on erinevad vastutegevuse meetodid, „plahvatused“ olemas, neid ei ole keegi kõrvale jätnud.“