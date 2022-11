Erakondade reitingud: peatusid Reformierakonna tõus ja Keskerakonna langus

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.

Viimase nädalaga erakondade toetusprotsentides märkimisväärseid muutusi ei toimunud. See tähendab, et neli nädalat toetust kasvatanud Reformierakonna tõus peatus ning samuti on praeguseks peatunud eelmisel nädalal rekordiliselt madalale langenud Keskerakonna langus.