Kaja Kallasega kohtunud Kreeka peaminister: seisame kogu Euroopas silmitsi taevast ja maad kokku lubavate populistidega

„Ukraina peab selle sõja võitma, kuna Venemaa eesmärgid ei ole muutunud,“ rõhutas Eesti peaminister teisipäeval. Seepärast on Ukraina abistamine ainuvõimalik tee rahuni – kui agressioon peaks end ära tasuma, võib Venemaa üritada korrata sama ka mujal.

Kreeka peaministri Kyriákos Mitsotákise sõnul on ilmne, et Venemaa algatatud sõda on tabanud valusalt ka ülejäänud Euroopat. Sarnaselt Eestile toetab Kreeka süsteemselt oma ettevõtteid ja leibkondi, et vähendada energiakriisi mõjusid. Ent tema sõnul on Euroopa riikidel siiski piirid selle osas, kui palju neil on võimalik oma inimesi aidata. „Seepärast on üleeuroopaline lahendus väga oluline,“ rõhutas Mitsotákis.

Lisaks seisame me Kreeka valitsusjuhi sõnul üle Euroopa silmitsi ka populistidega, kes lubavad kokku küll taeva ja maa, ent kellel pole mingit kavatsust seda kõike päriselt ellu rakendada. „Seda sel lihtsalt põhjusel, et see on võimatu,“ selgitas peaminister.

„Energia on muudetud relvaks,“ rõhutas ka Eesti peaminister. Kallase sõnul on oluline elada üle eesootav talv. „Ent mitte ainult – tarvis on pikaajalisi lahendusi, mille nimel tehakse praegu kõvasti tööd,“ lisas peaminister. Võtmekohaks on siin mõlema valitsusjuhi hinnangul eelkõige liitlaste ühtsus.

Sanktsioonid on tõhusad

Kallase sõnul jõudsidki Euroopa liidrid viimasel Euroopa Ülemkogul mitme olulise otsuseni. Esiteks hakkavad Euroopa riigid tegema ühishankeid, kuid gaasiturule saatis väga jõulise signaali ka EL-i otsus kehtestada gaasile hinnakoridor. „Hinnad on juba langenud,“ selgitas peaminister.

Kreeka peaministri sõnul ei saa keegi prognoosida, missugused saavad olema gaasihinnad tulevikus, ent oleme seni olnud edukad. Kreeka oli tema sõnul ka üks esimesi riike, kes võttis sihikule energiaettevõtete liigkasumid. „Oleme pannud energiahindadele piiri ning mul on väga hea meel tõdeda, et meil on õnnestunud vältida ebanormaalselt kõrgeid hindu,“ lisas Mitsotákis.