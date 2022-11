Kreml: Suurbritannia juhtis rünnakut Sevastopolis ja on seotud Nord Streami „terroriaktiga“

„Meie eriteenistustel on andmeid ja me lähtume sellest informatsioonist, mis viitab sellele, et Sevastopoli lahe rünnaku operatsiooni juhtimise ja koordineerimise viisid läbi Suurbritannia sõjalised konsultandid,“ lausus Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Samuti on andmeid, et Suurbritannia on seotud diversiooniga, vene keeles öeldes terroriaktiga eluliselt tähtsa energeetikainfrastruktuuri vastu, sealjuures mitte Vene oma, siin on väga tähtis seda arvesse võtta, vaid rahvusvahelise energeetikainfrastruktuuri vastu,“ jätkas Peskov.

Peskovi sõnul „peavad kõik seda informatsiooni väga tähelepanelikult analüüsima ja me loodame sellele, et vaatamata Euroopa pealinnade lubamatule vaikimisele viiakse see analüüs ikkagi läbi“.

„Sellist tegevust ei saa lihtsalt niisama jätta. Loomulikult mõtleme me edasistele sammudele, kindlasti. Ilma ei saa,“ ütles Peskov.