Soome ja Rootsi ei sea NATO-ga liitudes tuumarelvadega seoses eeltingimusi

Marin rõhutas, et Soome ei taha NATO-ga liitudes ühtki ust sulgeda, vahendab Yle Uutiset.

Kristerssoni sõnul on Soomel ja Rootsil NATO liikmena täiesti identne suhtumine tuumarelvade küsimusse.

Kristersson ütles, et on veendunud, et Soome ja Rootsi NATO-ga liitumine saab kõigis riikides ratifitseeritud.