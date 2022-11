VIDEO | EKRE poliitik Mart Kallas sõitis ratturile autoga otsa: kavatsus ei olnud talle haiget teha, vaid tõrjuda

Aga miks otsustas Kallas ratturile autoga otsa sõita? „See on see, et sind proovitakse rünnata ja sa katsud selle viimase momendi ära tabada,“ ütles Kallas. „Ma olen 42 aastat autoroolis olnud, ma tunnen oma autot. Kindlasti ei olnud kavatsus talle haiget teha, vaid lihtsalt tõrjuda.“

Kallas kutsus sündmuskohale ka politsei ning kiirabi. Politsei kuulas Kallase üle ning kiirabi kontrollis ratturit. „Küsisin kiirabilt [ratturi] joobe kohta ja öeldi, et see pole märkimisväärne,“ ütles Kallas. Tema sõnul vormistas ta politseiga liiklusõnnetuse. „Mul on kapott kriibitud ja mõlkis, esiklaasil on kriimustused,“ ütles Kallas.