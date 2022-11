Putin: eilsed raketilöögid Ukrainas olid osaliselt vastus rünnakule Sevastopolis

„Osaliselt nii ongi,“ lausus Putin vastuseks küsimusele, kas eilseid massilisi lööke Ukraina energeetikaobjektide vastu võib pidada vastuseks hiljutistele sündmustele Sevastopolis, vahendab Interfax.

„Aga see ei ole kõik, mida me võiksime teha,“ lisas Putin.

Putini kinnitusel tekitas rünnak Venemaa Musta mere laevastiku vastu ohu sõja- ja tsiviillaevadele, mis osalevad „viljatehingus“, sest „droonid, nii allvee- kui ka õhudroonid, liikusid osaliselt koridoris, mida mööda viiakse Ukrainast välja vilja“.

Putini sõnul kandis kaitseminister Sergei Šoigu eile ette Venemaa kaitseministeeriumi seisukoha selles küsimuses.

„Ma nõustusin temaga. Ta ütleb õiglaselt, et nad tekitavad ohu meie laevadele ja tsiviillaevadele. Sest me peame ju tagama tsiviillaevade ohutuse,“ ütles Putin, lisades, et kui „Ukraina raiub nende laevade pihta, jääme süüdi meie“.

Putin ütles, et Venemaa seisukoht läbirääkimiste kohta Ukrainaga ei ole muutunud, aga Kiiev ei püüdle läbirääkimisprotsessi poole.

„No kuidas me saame praegu arutada võimalikke kokkuleppeid, kui teiselt poolelt ei ole isegi soovi meiega rääkida. Me ootame, võib-olla küpsevad mingid vajalikud tingimused, ja meie hea tahe on teada, see mingite muutuste ega kahtluste alla ei kuulu,“ lausus Putin.

Viljatehingu kohta ütles Putin, et Venemaa ei väljunud sellest, vaid peatas osalemise. Putin kutsus ÜRO-d Ukrainat mõjutama, et tagada toidu väljaveo ohutus.

„Me ei räägi sellest, et me lõpetame osalemise selles operatsioonis. Ei, me räägime, et me peatame,“ ütles Putin.

„ÜRO töötajad võtavad sellest tööst aktiivselt osa, mille eest me oleme tänulikud. Aga las nad töötavad siis Ukrainaga ja Ukraina peab garanteerima, et ohtu tsiviillaevadele ja Vene Föderatsiooni toetuslaevadele ei tekitata,“ lisas Putin.

Putin kordas taas oma väidet, et peamine osa Ukrainas välja viidavast viljast ei lähe vaestele riikidele, sinna satub Putini sõnul vaid 3-5%.