Pirital algas abipakettide kampaania üksi elavatele pensionäridele

Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit peab tänases majanduslikult keerulises olukorras kampaania vajalikkust möödapääsmatuks. „Meie kohus on toetada inimesi, kes on enim mõjutatud hüppelisest inflatsioonist ning kelle igapäevane toimetulek on kõvasti kannatada saanud. Kuigi kampaania on kestnud mitmeid aastaid, on selle eeldatav efekt tänavusel aastal varasemast veelgi suurem,“ sõnas Saarniit. „Kindlasti on toetust vajavate sihtgruppide hulk suurem, kuid praeguse kampaaniaga keskendume just üksi elavatele eakatele. Loodan siiralt, et info jõuab kõigini, kes toetustingimuste alla kuuluvad,“ täiendas linnaosavanem.