OTSEBLOGI | Šoigu: Venemaal on mobiliseeritud 300 000 meest, kellest 87 000 on rindele saadetud

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu teatas täna, et 29. oktoobril lõppenud osalise mobilisatsiooniga on sõjaväeteenistusse kutsutud 300 000 meest ja kõik algetapil esinenud puudujäägid sõjaväekomissariaatide töös on kõrvaldatud.