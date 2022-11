Konrad Mägi loomingu retrospektiiv jõuab Norrasse

Tegemist on kolmanda ja viimase osaga Pilvi Kalhama kureeritud Mägi loomingu ülevaatenäitusest, mida on varem eksponeeritud Soomes Espoo Moodsa Kunsti Muuseumis EMMA (2021) ja Taanis Kopenhaageni kunstikeskuses GL Strand (2022), kuhu Mägi looming tõi arvukalt külastajaid ning pälvis positiivset vastukaja kohalikus meedias.

Konrad Mägi (1878-1925) on kahtlemata oma põlvkonna üks olulisemaid eesti kunstnikke. Võib öelda, et tema pärand on Eestis sama tähtsal kohal kui Edvard Munchi pärand Norras. Mägi loomingut iseloomustab värviküllus, julge maalitehnika ja modernsus ning tema maalidelt leiab nii Eesti, Itaalia ja Prantsusmaa kui ka Norra vaateid. Näitusel on väljas ligikaudu 120 maali eri loomeperioodidest, nende hulgas mitmed tema märgilised teosed. Konrad Mägi kunst on meisterlik ja kujutatud motiivide valik laiahaardeline, ulatudes maastikest ja portreedest lillede ja vaikeludeni.