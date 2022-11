President Alar Karis kohtumisel Kreeka peaministriga: liitlaste ühtsus Ukraina toetamisel püsib nii Põhjas kui Lõunas

Karis tänas Kreekat Euroopa Liidu ühtsuse ja Venemaa vastaste sanktsioonide kindla toetamise eest ja selgitas, et täiendavad meetmed, nagu hinnalae kehtestamine naftale on vajalikud sammud selleks, et sõja hinda Venemaa jaoks tõsta. „Kriisid on meid liitnud, kõik raskused, mis kerkinud seoses Venemaa agressiooniga on meid kogu Euroopas vastupidiselt kahtlustele hoopis ühendanud, näeme probleeme ja lahendusi sarnaselt. Liitlaste ühtsus ja samameelsus Ukraina toetamisel püsib nii Põhjas kui Lõunas. Tegutseme koos, et see koletu agressioon lõppeks Ukraina võiduga,“ rõhutas president Karis.