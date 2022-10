VIDEO | Ukrainlased avaldasid video edukast tabamusest Vene helikopteri pihta

Samuti tulistati täna üks MI-8 tüüpi ründekopter all umbkaudu 50km kaugusel asuvas Berestove külas. UNIAN vahendab, et Vene propagandaveskid hakkasid seepeale jahvatama edukast rünnakust kahel rindel. Ukrainlased kinnitavad aga, et tegu on kahe erineva helikopteriga ning Berestove külas Bahmuti rajoonis alla kukkunud kopteri näol on siiski tegu Vene vägede kaotusega. Oma väidete kinnituseks viidatakse kahe valge vertikaalse triibu puudumisele õhusõiduki tagaosas, millega identifitseeritakse Ukraina helikoptereid.