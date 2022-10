VIDEO | Souli tragöödia on nõudnud juba 154 inimelu. „See oli nagu mõni filmistseen – inimesi elustati ümberringi.“

Pealtnägijate sõnul puhkes Souli tänavatel kaos, kui halloween'i tähistajad tungisid laupäeval, 29. oktoobril kitsale Itaewoni tänavale, mis oli juba paksult rahvast täis. „Seal oli nii palju inimesi... Ma pidin ümber pöörama ja ütlema inimestele, et nad ei saa tulla seda teed pidi, inimesed on suremas... Ma teadsin, kui halb see olukord oli, ja inimesed olid nii ebaviisakad. Ma pidin neile ütlema, et nad ei tuleks seda teed kaudu... Ja päästeteenistuse saabumine võttis nii kaua aega,“ meenutas tragöödia üle elanud noormees nuttes.