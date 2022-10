GRAAFIK | Valimised kaotanud Brasiilia president jõudis mõne aastaga hävitada tohutu pindala Amazonase vihmametsadest

Viimase nelja aasta jooksul on Bolsonaro nõrgendanud Brasiilia keskkonnakaitset, vähendanud jõupingutusi ebaseadusliku metsaraie vähendamiseks, kärpinud investeeringuid teadus- ja keskkonnaagentuuridele, vallandanud keskkonnaeksperte, võtnud põlisrahvastelt ära maaõigusi ning võimaldanud suurtel kaevandus- ja põllumajandusettevõtetel piirkonnas piiranguteta tegutseda. See on vastupidine 2003.–2010. aastate poliitikale, kui riiki juhtis nüüd kolmandat korda valimised võitnud Lula. Metsade raadamine saavutas haripunkti 2004. aastal, kuid kümnendi lõpuks vähenes see kolmveerandi võrra. Raadamine vähenes ka Lulale järgnenud Dilma Rousseffi valitsuse ajal.