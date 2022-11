KUULA SAADET | Elustiili podcast: kas tunned oma sugupuud?

Öeldakse, et need, kes minevikku ei mäleta, elavad tulevikuta. Me kõik tuleme kuskilt, me oleme kellestki sündinud, meil kõigil on oma sugupuu, kuhu kuulume. Kuid vähesed on võtnud vaevaks uurida, kes on olnud ta esivanemad, milline on olnud nende lugu. Veel vähem on neid, kes on pärast uurimist selle sugupuu üles joonistanud ja seinale kinnitanud.