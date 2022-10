Kahuste juuste hooldus kolme lihtsa sammuga

Kahuste juuste hooldus seisneb ennekõike niisutamises ja toitmises, sest kahusus on põhjustatud peamiselt sellest, et juuksekarvas on vähe rasvhappeid ja proteiine. Lühiajalist kahusust võivad põhjustada ka muud asjaolud, näiteks suur õhuniiskus ja staatiline elekter. Meie keskendume aga peamisele murele ja selgitame sulle, milline peaks olema kahuste juuste hooldus, kui probleemiks on kuivad juuksed.

Kahuste juuste hooldus nõuab õigeid juuksehooldusvahendeid

Juuksehooldusvahendid tuleb alati valida oma juuste seisukorrast lähtudes. Ka efektiivne kahuste juuste hooldus nõuab selliseid vahendeid, mis tegelevad juurprobleemiga ehk toidavad ja niisutavad sinu juukseid, et need ei oleks liiga kuivad. Kas juuksemask on sinu iganädalases juuksehooldusrutiinis? Kui mitte, siis nüüd on selleks õige aeg. Regulaarne juuksemaski kasutamine aitab tagada elujõulised ja tugevad juuksed. Sa võiksid anda oma juustele intensiivse niisutuse vähemalt kord nädalas ja toita neid vajalike toitainetega, mida nad vajavad. Paljud naised üle maailma hindavad oma kahjustunud ja kahuste juuste raviks kõrgelt Olaplexi tooteid. Aga paljud teisedki kaubamärgid pakuvad samuti tooteid, mida katsetada. Leia endale õige toode Beauty Partnersi e-poe valikust.

Igapäevasesse rutiini võta ka juukseõli. Juukseõli on hea kasutada pärast juustepesu, et sellega kinnitada ja lisada juuste otstele niiskust. Juukseõlid on väga lihtsad , aga tõhusad vahendid nii katkiste kui ka kuivade juuste aitamiseks.

Kolmandaks võta kasutusele juuksevitamiinid . Jah, sa lugesid õigesti! Nii nagu me turgutame enda tervist toidulisandite ja vitamiinidega, saame seda teha ka oma juuste heaks. Juuksevitamiinid sisaldavad selliseid aineid, mis aitavad meie juuksed muuta tugevaks, elujõuliseks ja säravaks. Need ained on nii erinevad A-, C-, D-, E-vitamiinid kui ka biotiin, pantonteenhape, jood, tsink ja palju muud.

Kahuste juuste hooldus ilusalongis