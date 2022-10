Riho Terras: nurka aetud Venemaa kasutab toitu relvana

„Pärast rünnakut Sevastopoli sadamale teatas Venemaa, et loobub Musta mere viljakokkuleppest. See on küüniline samm, mis seab ohtu ühe suurima eksporditee, mille abil varustatakse teisi riike Ukraina viljaga. Sellega kaasnevad kõrgemad hinnad ja näljahädad võimendavad veelgi ülemaailmset toidukriisi ning need kaotatud inimelud jäävad Putini veristele kätele,“ kommenteeris Euroopa Parlamendi liige Riho Terras.

Terrase sõnul on Venemaa nurka aetud ja Kreml ihaleb külma sõja järele. Ülemaailmse toidukriisi võimendamine on järjekordne katse survestada lääneriike läbirääkimistele. Sellele lisandus avaldus, et räägitakse läbi vaid USAga. Naasmine nõudmise juurde, et taastada tuleb mõjusfäärid Euroopas ning tõmmata pidurid NATO laienemisele, on märk sellest, et Venemaa narratiivid on ammendumas, märkis Terras.

„Meie liitlaste reaktsioonid on olnud õiged. Viljakokkuleppest taganemine on vastuvõetamatu. Loodan, et Venemaa käitumine avab ka Aafrika riikide silmad. Putin ei hooli millestki muust peale enda näo säilitamise, isegi siis, kui selle hinnaks on süütute inimeste surm Ukrainas ja teistes riikides,“ ütles Terras.