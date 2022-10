Välismaalane seljatas maakohtus vägistamissüüdistuse

Kohtunik Aime Ivanson tõi välja, et otsust ei saa teha mitte emotsioonide, vaid tõendite pinnalt. Tõendid viitavad ja pole ka vaidlust, et suguline vahekord kannatanu ja süüdistatava vahel küll toimus, kuid tõendamata on jäänud kannatanu abitus seisundis viibimine.