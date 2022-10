OTSEBLOGI | Zelenskõi: „lahinguviljast“ ja „tapjanisust“ rääkivad venelased on haiged inimesed

„Mida kuulis maailm? Et keegi laskvat viljalaevalt droone välja. Alguses rääkisid nad „lahingulindudest“, siis „lahinguputukatest“ ja nüüd „lahinguviljast“, „tapjanisust“, mille tõttu upuvad Vene admiralid. Mida võib öelda? Tõesti haiged inimesed. Aga need haiged inimesed ajavad maailma jälle ränga toidukriisi äärele,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi lisas, et ainus süüdlane selles, et toidukaubad hakkavad kallinema suures piirkonnas Lääne-Aafrikast kuni Ida-Aasiani, on Venemaa. Zelenskõi märkis, et Venemaa kannab vastutust ka selle eest, et inimesed Etioopias, Jeemenis või Somaalias on silmitsi katastroofilise toidupuudusega.