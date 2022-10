VIDEO JA FOTOD | Tartu vallas Raadil põleb alajaam. Paljud majapidamised on elektrita

Päästjad ei saanud kohe hakata tuld kustutama, sest peavad ära ootama elektrikud, kes voolu maha võtavad. Kell 19.52 teatas kohapeal viibinud Delfi fotograaf, et päästjad ei olnud hakanud veel tuld kustutama.

Elektrivarustuseta on veel 468 klienti, kes tõenäoliselt peavad ootama veel hommikuni, ütles Elektrilevi pressiesindaja Reimo Raja Delfile. „Alajaam on tulekahjus hävinenud,“ lisas ta. Taastamistööd algavad kohe, kui päästjad on töö sündmuskohal lõpetanud, kinnitas ta. Elektrilevi korraldab hävinud alajaama asemele uue.