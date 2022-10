VIDEO | Somaalias toimunud autopommiplahvatustes hukkus vähemalt 100 inimest

Lisaks sai rünnakus haavata 300 inimest. Somaalia president Hassan Sheikh Mohamud ütles pühapäeval, et hukkunute ja haavatute arv kasvab endiselt.

Politsei teatel on hukkunute seas naisi, lapsi ja vanureid.

Rünnaku on omaks võtnud al-Shabaabi rühmitus, millel on sidemed al-Qaedaga. Terroriorganisatsiooni teatel oli selle võitlejate sihtmärk riigi haridusministeerium.

Al-Shabaab on püüdnud kukutada Somaalia keskvalitsust 15 aastat. Rühmituse võitlejad tõrjuti 2011. aastal pealinnast Mogadišust välja, ent selle kontrolli all on endiselt suur hulk Somaalia maapiirkondi.