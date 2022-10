„Häbi tuleb verega maha pesta.“ Putin vahetas välja Vene kesksõjaväeringkonna komandöri

Muudatuse põhjus on hetkel teadmata. Samuti pole selge, kes Lapini asemele astub ja millise rolli Lapin edaspidi enda kanda võtab.

Wagneri palgasõdurite boss Jevgeni Prigožin ning Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov on Lapinit korduvalt kritiseerinud eelkõige Vene üksuste taganemise eest Lõmanist. Samuti hiljutise Ukraina üksuste läbimurde eest nn Donetski rahvavabariigi põhjaosas.

Enne seda nimetas Kadõrov Lapinit keskpäraseks, väites, et ta ei varustanud oma sõjaväelasi ka Lõmani all vajaliku varustusega. Ta kutsus üles jätma Lapinit ilma temale omistatud autasudest ja saatma ta rindele, et „tema häbi verega maha pesta“.