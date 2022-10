BLOGI | Hersoni oblastis on Ukraina armee saavutanud suurtükiväe osas ülekaalu

Seda eelkõige tänu Lääne tarnitud kaugmaarakettidele ja suurtükimürskudele, millest Vene vägedel on vastupidiselt terav puudus.

Budanov ütles, et Venemaal on Dnepri kaldal Hersoni linna lähedal umbes 40 000 sõdurit. „Kõige paremini väljaõppinud ja kõige võimekamad Vene üksused on praegu Hersonis,“ selgitas luurejuht.