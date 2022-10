President Karis: riik vajab kübertarku spetsialiste

President Karise sõnul on küberturvalisus kõikjal oluline. „Mida rohkem meie elu digiseadmetest ja e-teenustest läbi imbub, seda suurem on huvi seda ka pahatahtlikult ära kasutada. Näpata meilt raha, jälgida meie iga liigutust, müüa andmeid või lihtsalt tekitada palju segadust,“ sõnas riigipea.

„Öeldakse, et raske õppustel, kerge lahingus. Tänane häkkimise võistlus Cyber Battle oli õppus. Aga teame ju, et varem või hiljem tulevad ka lahingud. Neid lahinguid ei peeta ainult riikide vahel, me kõik oleme eesliinil, kogu aeg, nii kodus, koolis kui ka tööl. Just selleks peame olema valmis ja saama kübertargaks,“ pöördus president Karis noorte poole, kes võistlesid Tartu Ülikooli spordihoones kübermaailma kujutletavate kurikaeltega.

Riigipea tänas Cyber Battle Estonia toetajaid, et nad on haridusalgatustesse pühendanud aega, energiat ja teisi ressursse. „Mulle avaldab muljet nende inimeste hulk, kelle pilk on pikk ja soov siiras. Häid näiteid on nii haridussüsteemi sees kui ka selle kõrval. Aga tajun ka, et alati on ruumi uutele lahendustele, mis aitaks kaasa just 21. sajandil vajaminevate oskuste arendamisele,“ ütles president Karis.

Riigipea rääkis, et tänapäeva tööturg otsib ja vajab T-tüüpi spetsialiste. „T püstkriips tähendab, et inimesel on süvateadmised ja oskused ühes valdkonnas, milles ta on spetsialist. Horisontaalne kriips aga viitab üldisematele pädevustele, milleta tänapäeval enam toime ei tule, laiast silmaringist suhtlemisoskuseni. See kriips kipub aina laiemaks venima. Küberteadlikkus ja -kaitse, laiemalt digipädevused on kahtlemata selle T horisontaalse kriipsu üks oluline osa,“ ütles president Karis.

Kübervõistluse Cyber Battle põhieesmärk on tutvustada noortele kübermaailma, kes omandavad nii läbi praktiliste küberkursuste oma esimesed teadmised kübervaldkonnas.