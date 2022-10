Venemaa peatab osaluse Ukrainaga sõlmitud viljaekspordi leppes

Teade leppest lahkumise kohta tuli vaid mõned tunnid pärast seda, kui Venemaa väitis, et Ukraina korraldas Venemaa Musta mere laevastikule Sevastopolis sõja „massiivseima“ rünnaku.

Oma väidete kinnituseks ei esitanud Vene pool ühtki tõendit. Ukraina poole teatel on tegemist väljamõeldisega.

ÜRO peasekretäri esindaja Stéphane Dujarric ütles Venemaa otsusest kuuldes, et lepet tuleks siiski iga hinnaga kaitsta. „On äärmiselt oluline, et kõik pooled hoiduksid tegevusest, mis võiks seada ohtu Musta mere teravilja algatuse, mis on kriitiliselt oluline humanitaarabiprojekt,“ lausus Dujarric, lubades jätkata Vene võimude veenmist.