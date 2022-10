FOTOD | Cyber Battle of Estonia finaalis selgusid Eesti parimad noored häkkerid

Cyber Battle of Estonia finaali üldvõitjaks tuli võistkond Bumbodosan, Rootsist. Võitjatele andis auhinnad üle Vabariigi President Alar Karis. Parim Eesti võistkond oli The Pumas. Angala Ikonen võistkonnast The Pumas kommenteeris: „Võistlus oli huvitav. raskusaste oli täitsa paras. Meie võistkonna dünaamika oli väga hea, meil on eksperte igalt alalt! Ühes ülesandes tuli muuhulgas kasutada ka teadmisi astronoomiast“. Eesti parim võistkond saab osaleda ka külalisvõistkonnana järgmise aasta küberõppusel Cyber Battle of Australia 2023, mille üle ollakse Ikoneni sõnul väga elevil. Eesti parim häkkerite võistkond on pärit Tartust ja sinna kuulusid Peeter Aleksander Randla, Uku Sõrmus, Siim Sillaots, Angela Ikonen, Matias Jürgenson.

Cyber Battle of Estonia peakorraldaja ja CTF Tech tegevjuht Marki Tihhonova-Kreek avaldas heameelt, et võistlus kulges edukalt ja noored said enda oskusi keerulistes olukordades proovile panna. „Cyber Battle of Estonia eesmärk on valmistada noored ette päriseluks nii, et me kõik saaksime targa tulevikuühiskonna hüvesid turvaliselt nautida. Läbi järjekordse Cyber Battle võistluse oleme veel ühe sammukese lähemal targa linna stsenaariumite kasutuselevõtuks, mille abil noortel ennast, oma lähedasi ja oma riiki tervikuna küberrünnakute eest kaitsma õpetame. Tahame kasvatada põlvkonda, kes oskavad lugeda küberkurjategijate mõttemaailma eesmärgiga päriselus varitsevateks ohtudeks valmis olla,“ sõnas Cyber Battle of Estonia peakorraldaja Tihhonova-Kreek.