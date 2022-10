Mõne aasta eest aga otsustas Euroopa Parlament, et toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut kellakeeramine lõpetada. BBC kajastas siis, et ettepanekust lähtuvalt lõppeb kellakeeramine alates 2021. aastast ja igal liikmesriigil on õigus ise otsustada, kas jääda suve- või talveaega.