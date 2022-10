FOTOD | Eestis toimus esmakordselt ülemaailmne kommunismiohvrite mälestusaktsioon

Aktsioon „Nimede tagasitulek“ leidis esmakordselt aset 15 aastat tagasi, Suure terrori 70. aastapäeval Moskvas Solovetski kivi juures. Sellest hetkest on see levinud üle maailma ning nii kogunetakse igal aastal eri paigus kohalike kommunismiohvrite memoriaalide juurde, et hukkunuid meenutada ning seeläbi nende „nimed tagasi tuua“.