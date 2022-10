Siseminister: ukrainlased peavad kohustuslikus korras hakkama riigiga jagama asukoha- ja kontaktinfot

Urmas Reinsalu kirjutas täna, et Eesti vajab taas piirikontrolli kehtestamist sisepiiridel, sest hetkel puudub meil selge ülevaade sellest, kui palju inimesi ja kes täpselt meie riigipiire ületavad ning see võib endas kujutada julgeolekuohtu.

Pakkumine taastada kontroll sisepiiridel on tema silmis mõttetu ning nõuaks ressursse, mida on hetkel vaja mujal.

„Reinsalu idee Schengeni sisepiiridel kontrolli taastamisest on ülimalt meelevaldne ega lahenda midagi. Sisuliselt tõstaksime me sadu töötajaid idapiirilt ümber selleks, et Läti suunalistel maanteedel statistikat koguda, sest ukrainlased võivad Schengenis niikuinii vabalt liikuda. Küll kannataks sellega kindlus meie idapiiril, sest ressursid tuleks ju sealt. Lisaks läheks see maksumaksjale maksma iga kuu miljoneid eurosid,“ sõnas siseminister.