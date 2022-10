OTSEBLOGI | Venemaal lõppes väidetavalt mobilisatsioon. Zelenskõi: mobiliseeritute tase on väga madal

Venemaa meediakanalid vahendasid reedel, et riigi kaitseminister Sergei Šoigu olevat riigipeale Vladimir Putinile teada andnud nn osalise mobilisatsiooni lõppemisest. Šoigu sõnul on mobiliseeritud 300 000 inimest, kellest 82 000 on juba eesliinile saadetud ja 218 000 on väljaõppel. Mobilisatsioon Venemaal kuulutati välja 21. septembril. Ametlikult lõpeb mobilisatsioon pärast seda, kui Vladimir Putin allkirjastab vastava dekreedi. Teadaolevalt pole ta seda veel teinud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sõnas eileõhtuses videopöördumises, et rindele saadetud mobiliseeritute tase on madal ja avaldas arvamust, et Venemaal võib peagi olla vaja uut mobilisatsiooni.

„Täna teatas vaenlane oma mobilisatsiooni väidetavast lõpuleviimisest, väidetavast täiendavate Venemaa kodanike rindele saatmise tarbetusest,“ ütles Zelenskõi.

„Eesliinil tunnetame me hoopis vastupidist. Venemaa üritab mobiliseeritute abil meie positsioonidele survet suurendada, kuid [sõdurid] on nii halvasti koolitatud ja varustatud, väejuhatuse poolt nii räigelt ära kasutatud, et see viitab sellele, et varsti võib Venemaal vaja minna uut inimeste sõtta saatmise lainet.“

Vene väed andsid Hersoni piirkonna elanikele eile teada, et neil on kaks päeva ümberasustamiseni, teatas Lõuna-Ukraina väejuhatus.

Lõuna-Ukraina operatiivväejuhatuse teatel andsid Vene väed eile Hersoni elanikele teada, et kahe päeva pärast peavad nad oma kodudest lahkuma, kuna nad viiakse okupeeritud Krimmi poolsaarele. Inimeste ümberasustamine tuleneb Ukraina pealetungi ohust.

„Ajutiselt okupeeritud Krimmi nn evakuatsiooniteede äärde on rajatud täiendavad kontrollpunktid, kus on korraldatud põhjalik tsiviilisikute inspektsioon ja kontroll,“ lisas väejuhatus.