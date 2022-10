OTSEBLOGI | Venemaa süüdistab Ukrainat massiivse rünnaku korraldamises Musta mere laevastikule Sevastopolis

Venemaa süüdistab Ukrainat „massiivse“ droonirünnaku läbiviimises oma Musta mere laevastiku peakorterile Krimmi sadamalinnas Sevastopolis.

Sevastopoli okupatsioonivõimude juht Mihhail Razvožajev teatas, et rünnak algas kohaliku aja järgi tänal kell 04.20 ning selles osales üheksa õhu- ja seitse meredrooni, vahendab BBC. Razvožajev väitel oli rünnak „kõige massiivsem“, mida Sevastopoli Musta mere laevastikule korraldatud on.

Razvožajev väitis, et Venemaa merevägi tõrjus rünnaku. Ta ütles, et kõik droonid tulistati alla ja tsiviilinfrastruktuur kahjustada ei saanud. Venemaa kaitseministeeriumi kinnitusel sai rünnakutes kannatada aga vähemalt üks sõjalaev. Ukraina pole rünnakut omaks võtnud.

Venemaa meedia teatel on nn osaline mobilisatsioon riigis lõppenud. Ukraina presidendi sõnul on rindele jõudnud mobiliseeritute tase nii madal, et Venemaal on varsti vaja uut mobilisatsiooni.

Venemaa meediakanalid vahendasid reedel, et riigi kaitseminister Sergei Šoigu olevat riigipeale Vladimir Putinile teada andnud nn osalise mobilisatsiooni lõppemisest. Šoigu sõnul on mobiliseeritud 300 000 inimest, kellest 82 000 on juba eesliinile saadetud ja 218 000 on väljaõppel. Mobilisatsioon Venemaal kuulutati välja 21. septembril. Ametlikult lõpeb mobilisatsioon pärast seda, kui Vladimir Putin allkirjastab vastava dekreedi. Teadaolevalt pole ta seda veel teinud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sõnas eileõhtuses videopöördumises, et rindele saadetud mobiliseeritute tase on madal ja avaldas arvamust, et Venemaal võib peagi olla vaja uut mobilisatsiooni.

„Täna teatas vaenlane oma mobilisatsiooni väidetavast lõpuleviimisest, väidetavast täiendavate Venemaa kodanike rindele saatmise tarbetusest,“ ütles Zelenskõi.