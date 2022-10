OTSEBLOGI | Ukraina: Venemaa hakkab küüditama Hersoni elanikke

Lõuna-Ukraina operatiivväejuhatuse teatel andsid Vene väed eile Hersoni elanikele teada, et kahe päeva pärast peavad nad oma kodudest lahkuma, kuna nad viiakse okupeeritud Krimmi poolsaarele. Inimeste ümberasustamine tuleneb Ukraina pealetungi ohust.

„Ajutiselt okupeeritud Krimmi nn evakuatsiooniteede äärde on rajatud täiendavad kontrollpunktid, kus on korraldatud põhjalik tsiviilisikute inspektsioon ja kontroll,“ lisas väejuhatus.

Alates täiemahulise sissetungi algusest on Venemaa andnud Ukraina pihta 4500 raketilööki ja teinud üle 8000 õhurünnaku, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi neljapäeval oma igaõhtuses videopöördumises.

„Energiline rahvas, kes on alati innustunud võidule! Lõpeb selle 246. päev. Me jätkame oma vastupanu. Agressor jätkab oma terrorit. Meid ründab taas taevast nende vareseparv. Kahe ööpäevaga on välja lastud üle 30 drooni. Meie taeva kaitsjad ei lasknud vaenlase raisakullidel tungida riigi sügavusse ja tõid alla 23 Shahedi,“ ütles Zelenskõi.