Kurjategija tungis USA esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi koju ja vigastas tema abikaasat

82-aastane Paul Pelosi viidi haiglasse ja hetkeseisuga arvavad arstid, et mees saab peagi koju, vahendab BBC.

Ründaja, kelle nime pole veel avalikustatud, on võetud vahi alla. Tema motiiv pole hetkel teada.

Nancy ja Paul Pelosi on abielus alates 1963. aastast. Paul Pelosi näol on tegemist multimijonäriga, kes mõisteti muuhulgas tänavu süüdi joobes juhtimises ja liiklusõnnetuse põhjustamises. Mees tunnistas end augiustis toimunud istungil süüdi ja veetis viis päeva vanglas.



Nancyt peetakse USA üheks mõjuvõimsamaks poliitikuks. Teda on valitud neli korda USA kongressi alamkoja spiikriks, mis teeb ta USA asepresidendi Kamala Harrise järel USA presidendi nö järglaste järjekorras teiseks.