Maarja Punak: Mihkelsoni juhtumiga seotud laste piltide jagamine sotsiaalmeedias on seaduserikkumine

„Ma ei soovi kommenteerida konkreetset Marko Mihkelsoni kaasust, kus menetlejad on teinud kogutud tõenditele tuginedes otsuse, et süüteo tunnustele vastavat tegu lastest pilte tehes toime ei pandud. Küll aga tahan olla nagu rikkiläinud plaat, kes tuletab meelde, et kommentaare ja postitusi tegevad inimesed ühes üksteisest hoolivas kogukonnas peavad alati mõtlema laste heaolule,“ kirjutab Punak sotsiaalmeedias.

Ta jätkab, et lehes ilmunud lugu ei maininud laste nimesid, aga sotsiaalmeedias ilmub üha enam tekste koos lastega seotud andmetega, sealjuures ka piltidega. „Palun, ärme teeme nii! Laste huvides selline käitumine kindlasti pole. Lisaks on tegemist ka seaduserikkumisega, sest mitmed pildid on võetud asjaosaliste sotsiaalmeediakontodelt neilt eelnevalt luba küsimata.“

Punak jätkab: „Näen, et Twitteris on mitmed inimesed emotsiooni pealt teinud mõtteavaldusi sellel teemal, kuid need veidi hiljem kustutanud. Ka Facebookis ja foorumites on kustutamise nupud olemas. Vaata enda postitus üle ja kui see ei ole arutelu edasiviiv, heatahtlik ja laste suhtes hooliv, siis soovitan selle kustutada.“





Eesti Päevaleht kirjutas eile, et riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond) käis 2020. aastal politseis lastest tehtud fotode kohta ütlusi andmas. Politsei küll kriminaaluurimist ei alustanud, ent nimetas selliste fotode tegemist „eetiliselt taunitavaks“. Kõnealused fotod on teinud Marko Mihkelson, kuid laste ema teadmisel ja volitusel. Täiesti alasti fotosid on kaks, mis on mõlemad võetud lühikese ajahetke jooksul. Kuid on teisigi napis rõivastuses fotosid, mida võib tõlgendada sugestiivse või kohatuna. Fotod avastas laste emast lahus elav isa, kellele tundus, et lapsi on üritatud neil fotodel seksualiseerida. Teda häiris kokku 17 sellist pilti.