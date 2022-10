Üldist piirikontrolli ei kehtestata. Lauri Läänemets: eilne avaldus oli Reinsalu valimiseelne soolo

Kuigi piiri puudutav on üldjuhul siseministeeriumi teema, haaras eilsel valitsuse pressikonverentsil ohjad välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ja rääkis vajadusest kehtestada piirikontroll. „Meil ei ole selgust, kui palju on Eestis Ukraina põgenikke. Üks näide on näiteks laste koolikohustuse täitmise küsimus. Meil on vaja selgust, kes riiki tulevad, kes lahkuvad. Meil on seda vaja nii julgeoleku hoidmiseks kui ka oma teenuste planeerimiseks. Mis puutub osundusse, et seda pole võimalik teha, siis on ikka, on varem ka tehtud.“