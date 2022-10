Mart Helme kuriteoteate tagasilükkamisest: nii piinlik, mis Eesti vabariigis toimub. Prokuratuur täidab poliitilist tellimust

„Ma parajasti just lugesin prokuratuuri selgitusi ja ütlen, et need on otsitud selgitused,“ sõnas Helme Delfile. „Protseduur on piisavalt selge. Kandidaadi esitab rahandusminister ja tõendusmaterjal näitab, et Pentus-Rosimannus oli teadlik, et tema oli ainus kandidaat. Juriidikaga mängimine, lollimängimine, et tema ei esitanud ja see oli poliitiline kokkulepe,“ arutles ta.