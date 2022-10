VIDEO | Venemaad süüdistatakse ÜRO-s ajaraiskamises ja vandenõuteooriate levitamises: kui palju me peame seda mõttetust veel taluma?

Venemaa on juba vähemalt kaks korda varem ÜRO-s „bioloogiliste relvade programmi Ukrainas“ teema tõstatanud. USA ja Ukraina on öelnud, et neil ei ole bioloogiliste relvade programmi, aga Venemaa nõuab nüüd ametlikku uurimist.

ÜRO desarmeerimisametnikud on ammu öelnud, et ei ole teadlikud mingist bioloogiliste relvade programmist Ukrainas.

„Kas te tõesti arvate, et me oleme naiivsed?“ küsis Venemaa suursaadik ÜRO-s Vassili Nebenzja. „Kas te tõesti arvate, et meie arvame, et Pentagon teavitab desarmeerimisbüroo kõrget esindajat ÜRO-s oma salajaste bioloogiliste programmide kohta Ukrainas?“