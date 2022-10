Tagasilöök Mart Helmele. Prokuratuur otsustas, et Pentus-Rosimannuse suhtes kriminaalmenetlust ei alustata

Möödunud teisipäeval saatis EKRE välja pressiteate sõnumiga, et Mart Helme on esitanud Pentus-Rosimannuse kohta prokuratuurile kuriteokaebuse. Seal oli kirjas, et on põhjust kahtlustada, et Pentus-Rosimannus korraldas ja suunas kontrollikoja liikme nimetamise protsessi ettevalmistamist rahandusministeeriumis ning selle valitsusse viimist ajal, mil tal oli endal isiklik majanduslik huvi selle ametikohaga seoses.