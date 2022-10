Mihkelson rääkis fotode loo 2020. aastal kapo kontrollis käies ära. Amet: me ei tuvastanud riski

Eesti Päevaleht kirjutas eile, et riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond) käis 2020. aastal politseis lastest tehtud fotode kohta ütlusi andmas. Politsei küll kriminaaluurimist ei alustanud, ent nimetas selliste fotode tegemist „eetiliselt taunitavaks“. Kõnealused fotod on teinud Marko Mihkelson, kuid laste ema teadmisel ja volitusel. Täiesti alasti fotosid on kaks, mis on mõlemad võetud lühikese ajahetke jooksul. Kuid on teisigi napis rõivastuses fotosid, mida võib tõlgendada sugestiivse või kohatuna. Fotod avastas laste emast lahus elav isa, kellele tundus, et lapsi on üritatud neil fotodel seksualiseerida. Teda häiris kokku 17 sellist pilti.