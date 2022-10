Prokuratuur lõpetas kriminaalasja seoses Mihkelsoni juhtumi meediasse viinud inimesega juba suvel

Prokuratuur ütles Delfile, et menetlus alustati kuriteoteate peale, mille sisuks oli kahtlus, et keegi on avaldanud ajakirjandusele kinnise tsiviilasja sisu ning seda tehes rikkunud kohtu poolt kohaldatud saladuse hoidmise kohustust. „Menetluse käigus kasutas tunnistajana üle kuulatud ajakirjanik enda õigust mitte avaldada oma allikaid, mistõttu lõpetati kõnealune kriminaalmenetlus ilma kellelegi kahtlustust esitamata käesoleva aasta suvel,“ ütles prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas.

Eesti Päevaleht kirjutas eile, et riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond) käis 2020. aastal politseis lastest tehtud fotode kohta ütlusi andmas. Politsei küll kriminaaluurimist ei alustanud, ent nimetas selliste fotode tegemist „eetiliselt taunitavaks“. Kõnealused fotod on teinud Marko Mihkelson, kuid laste ema teadmisel ja volitusel. Täiesti alasti fotosid on kaks, mis on mõlemad võetud lühikese ajahetke jooksul. Kuid on teisigi napis rõivastuses fotosid, mida võib tõlgendada sugestiivse või kohatuna. Fotod avastas laste emast lahus elav isa, kellele tundus, et lapsi on üritatud neil fotodel seksualiseerida. Teda häiris kokku 17 sellist pilti.

Täna kirjutas laste ema ja Mihkelsoni abikaasa Tuuli Mihkelson avalikus postituses, et tema abikaasa ei ole teinud lastest ühtegi pilti, millest ta teadlik ei oleks või mis temal emana küsimusi oleks tekitanud. „Tegu on üdini inetu looga, mis keerleb minu ja minu endise elukaaslase Taavi Einaste ühiste laste hooldusõiguse üle. Lähemad sõbrad teavad, et meie suhted Taaviga on kahjuks olnud viimastel aastatel pehmelt öeldes teravad ning vaidlus laste hooldusõiguse üle jõudis isegi riigikohtuni. Üheski kohtuastmes ei rahuldatud Taavi soovi saada laste ainuhooldajaks,“ kirjeldas Tuuli Mihkelson.