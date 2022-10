VIDEO | Mida teha rattaradadele trügivate autojuhtidega? Üks Tallinna rattur võttis asja oma kätesse

„Jalgrattarada ongi tehtud selle eesmärgiga, et ratturid saaksid turvaliselt sõita sõidukitest pisut eraldatuna. Seetõttu on kahtlemata vale, et sõidukijuhid märkidest hoolimata ikka rattarajale keeravad. Olgu siis selle põhjuseks tähelepanematus, harjumus või tahtlik käitumine, on igal juhul tegu rikkumisega,“ kommenteeris liiklusjärelevalvekeskuse patrullitalituse juht Varmo Rein.

„Kahjuks on see teeots autojuhtidele väga kehvasti tähistatud ning takistuseks pandud plastikpost on väga sageli viltu, katki või sootuks puudu,“ sümpatiseerib video saatnud rattur. „Üleüldse on lõviosa rattaradadest poolikult lahendatud, sh seesama Rannamäe tee lõik, mis lõppeb ootamatult ristuva sõiduteega. Kuhu rattur sealt edasi peaks liikuma, on ripakile jäetud. Ainus võimalus selliste kohtade vältimiseks oleks see, et linnaplaneerijad ja tööde teostajad sõidavad teed ka päriselt ise läbi – mitte ainult lindilõikamise hetkel, vaid igapäevaselt,“ nuriseb ta.