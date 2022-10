Mart Võrklaev: pole mingit põhjust, miks Mihkelson ei saa jätkata riigikogu väliskomisjoni juhina

„Tegemist on kahetsusväärse juhtumiga, kus kõige tähtsamaks tuleks seada asjaga seotud laste õigused,“ sõnas Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev Delfile. „Me usaldame selles küsimuses õiguskaitseorganeid, kes ei ole alustanud ühtegi uurimist, ja Marko Mihkelsoni, kes on olukorda selgitanud.“

Selle info põhjal pole mingit põhjust, miks Marko Mihkelson ei saa jätkata tööd riigikogu väliskomisjoni juhtimisel, mida ta on seni teinud eeskujulikult, avaldas Võrklaev oma seisukoha.

Väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa (Keskerakond) ütles, et Mihkelsoni skandaalist tehti juttu ka tänasel komisjoni istungil ning Mihkelson andis ka komisjoni liikmetele omapoolse selgituse. Eesmaa sõnul oli Mihkelsoni selgitus suuresti samasugune kui see, mida ta on ka juba avalikult jaganud.