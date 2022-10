Uus iPad ja iPad Pro juba Eestis: veelgi parem jõudlus ning video- ja helikogemus

Uuendatud iPad

iPad on täielikult uuenenud – tahvelarvuti on nüüd intuitiivsem kui kunagi varem ja pakub kasutajatele väga palju erinevaid funktsioone. Selle korpus on atraktiivne ja värviline: saadaval on sinised, roosad, hõbedased ja kollased korpused. Touch ID sõrmejäljeskanner on nüüd integreeritud toitenuppu ja võimaldab teil sujuvalt nii rakendustega ühenduse luua kui ka Apple Payga maksta.

Võimas kiip ja kiirem ühendus

Täiustatud video- ja helikogemus

Üks silmapaistvamaid uuendusi iPadis on esikaamera uus asukoht. Esimest korda asub kaamera paremal vertikaalsel ekraaniribal. See muudatus teeb virtuaalsete koosolekutega liitumise või videokõnede tegemise veelgi mugavamaks. Uuendatud iPad ja iPad Pro on varustatud Ultra Wide esikaameraga, millel on 12 MP sensor ja 122-kraadine vaateväli. See toetab funktsiooni Center Stage, mis pöörab ja suumib pilti automaatselt nii, et see oleks kaadri keskel. Täiustatud 12-megapiksline Wide tagakaamera teeb suure eraldusvõimega fotosid ja detailseid 4K-videoid.