Luisa Rõivas liitus Reformierakonnaga ja kandideerib riigikogusse

„Olen tipp-poliitikat enam kui 15 aastat lähedalt näinud, sageli ka aktiivselt kaasa mõelnud. Viimastel aastatel olen pühendanud ennast lastele ja õpingutele, ent just keerulistel aegadel on oluline, et igaüks meie vabaduse hoidmisel ja tuleviku loomisel endast maksimumi annaks,“ sõnas Rõivas.

„Eesti on elamiseks parim koht kogu maailmas ning soovin, et see oleks nii ka meie laste jaoks. Soovin, et Eestit ei saaks mitte kunagi enam rünnata välisvaenlane ega nõrgestada kunstlikult ülespuhutud väärtuskonfliktid. Saame õnnelikud olla üksnes siis, kui oskame riigi ja rahvana ühte hoida,“ märkis Rõivas.

„Liitusin Reformierakonnaga, et anda sünnikohas kandideerides oma panus,“ lausus Rõivas.

„Tegusaid ja tarku naisi on poliitikasse alati rohkem vaja. Seepärast on mul väga hea meel, et meiega on otsustanud liituda Luisa Rõivas, et kandideerida Riigikogu valimistel Jõgeva- ja Tartumaal ning panustada Eesti tulevikku“ sõnas Reformierakonna juht Kaja Kallas.