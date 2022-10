Vene ühiskond vajub üha sügavamale minevikku. Riigiduuma keelustab „räpase“ LGBT-propaganda kõigi vanusegruppide seas

„Me ei keelusta LGBT-d kui fenomeni, me ei keelusta selle mainimist. Me ütleme lihtsalt, et positiivne propageerimine ja tunnustamine peab olema keelatud,“ sõnas Alexander Hinstein täna duuma ees kõneledes.

„Tegelikkuses on see lihtne otsus, mis on mõeldud kaitsma meie ühiskonda ja lapsi selle roppuse (vene k грязи) eest, mida meile praegu peale surutakse, sh Lääne poolt,“ lisas teine parlamendisaadik Pjotr Tolstoi. Tema sõnul on see esimene samm mitmest, millega loodetakse naasta 30 aasta taguste väärtuste juurde. BBC andmetel peavad Vene ametnikud ja poliitikud seadust vajalikuks, kuna näevad seda osana laiemast võitlusest Vene ja Lääne väärtusruumide vahel.