VIDEO | Urmas Reinsalu ettepanekust kehtestada piirikontroll: peame arvestama uue saabujate lainega

„Praeguses olukorras, hinnates seda ülevaadet, mis meil on, ja ülevaadet, mida meil ka täna ei ole siin ajutiselt viibivatest välismaalastest, on välisministeeriumi ettepanek esiteks kehtestada viivitamata Schengeni sisepiiridel kontroll,“ rääkis Reinsalu Delfile.

See tähendab, et need, kel on õigus Euroopa Liitu tulla, saavad seda teha ka edaspidi, aga piirikontrolliga saab riik ülevaate, kes siin on, selgitas Reinsalu.