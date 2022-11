KUULA | Podcast „Suurim julgus“: kuidas kaitsta laste turvalisust nutimaailmas?

Kuidas tagada nutimaailmas laste turvalisus ja oma lastele igakülgselt toeks olla? Seda küsimust arutas saatejuht Maris Järva pikaajalise veebipolitseiniku Maarja Punaku ja Telia Eesti küberturbe juhi Aigar Käisiga. Mida noorem on laps, seda kergem on tema veebikäitumisel silma peal hoida. Mis vanusest peaks aga lapse internetikäitumist tõsisemalt jälgima? „Tegelikult siis, kui sa ostad lapsele esimese nutiseadme. Mina olen lastele seda algusest peale õpetanud, aga eks see ole raske ja kogu see maailm lapse jaoks väga uus,“ ütles Aigar Käis ning lisas, et ka tehnoloogia ise aitab sellele kaasa, sest kõik suured tootjad, nagu Google, Apple, Microsoft ja Sony, võimaldavad vanemlikke kontrollimeetmeid, mida saab lapse internetikäitumise piiramiseks ja jälgimiseks kasutada.