Mart Helme kirjeldas Repsi protsessil, kuidas vältis oma juubelil korruptiivse reha otsa astumist

„Kui ikka poliitikas oled, siis ööpäevaringselt,“ rõhutas Helme kohtusaalis. Tema ametiaeg siseministrina langes aega, mil Mailis Reps oli haridus- ja teadusminister. Helme kirjeldas, et Jüri Ratase juhitavas valitsuses oli tavapärane, et paljud teemad tulid korduvalt taas lauale. Ehk arutamist oli ohtralt. „Üheks töövormiks olid koosolekud?“ küsis Repsi kaitsja Andri Rohtla. „Lakkamatud,“ sõnas Helme kärmelt, samal ajal muiates.

Rohtla ja teine kaitsja Paul Keres kompasid teemasid, mis Repsi süüdistuses läbi käivad, näiteks just tööaega puudutav. Helme viitas välknõupidamistele ja kohtumistele, mis venisid hilistesse õhtutundidesse. Ta lisas, et kui toimusid erakonna ehk EKREga seotud sündmused, peeti neid üldiselt kohtades, kus kohvikupidajad erakonnaliikmed. „Tehti välja,“ märkis ta, et arve tasusid omanikud.